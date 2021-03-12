Сатка, Челябинская область, , 09:49 — REGNUM В Сатке Челябинской области 33-летняя владелица собаки отдана под суд. Ей вменяют причинение здоровью ребёнка тяжкого вреда, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следователей, 12 января эта гражданка не обеспечила контроля за выгуливанием своей собаки. В результате животное напало на шестилетнего ребёнка, укусила его в лицо и откусила часть нижней губы.

В итоге у ребёнка произошло неизгладимое повреждение лица. Обвиняемая полностью признала вину. Уголовное дело рассмотрит Саткинский городской суд.