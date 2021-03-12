Уфа, , 09:49 — REGNUM 129 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба администрации главы республики.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 30 181 случай заражения коронавирусом. При этом справились с ним 24 526 человек, в том числе за минувшие 24 часа победили вирус 204 человека. В больницах на лечении находятся 262 пациентов с COVID-19, а на дому продолжают лечение 5083 человека.

Отмечается, что за сутки была констатирована смерть двух пациентов с COVID-19, а всего скончалось 310 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 11 марта в регионе за сутки было выявлено 130 носителей коронавируса.

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