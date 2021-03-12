Гонконг, Китай, , 09:46 — REGNUM Усовершенствованная избирательная система Гонконга не закрывает двери для патриотической оппозиции, заявил исполнительный заместитель директора Управления по делам Гонконга и Макао при Госсовете КНР Чжан Сяомин, сообщает 12 марта газета China Daily.

Во время пресс-конференции в Пекине Чжан подчеркнул, что улучшения направлены на то, чтобы отсеять антикитайски-настроенных деструкторов из команды управления специальным административным районом. Однако патриоты в оппозиционном лагере САР все еще могут баллотироваться и быть избранными в соответствии с законом.

Он добавил, что после осуществления улучшений Законодательный совет будет более представительным. В законодательном органе по-прежнему будут звучать разные голоса, включая критику в адрес правительства.

Тем не менее, по словам Чжана, не будет места для неподобающего поведения во время процесса принесения присяги, безудержных бандитских действий, которые перерастали в акты насилия.