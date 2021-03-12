Майкоп, 12 марта, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Вопросы развития горной части Республики Адыгея обсудили представители Совета Федерации РФ, которые находятся с поездкой в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 марта в пресс-службе главы Республики Адыгея.

Фото Алексея Гусева Правительство Республики Адыгея

В горной части Майкопского района РА состоялось выездное совещание, посвященное вопросам развития туристической отрасли региона. В нём приняли участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов, премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских, член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Эдуард Исаков, член комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашник, член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Павел Тараканов, советник аппарата комитета Совета Федерации по экономической политике Заур Шурдумов, сенаторы от Адыгеи — Олег Селезнев и Мурат Хапсироков.

На совещании, в частности, обсуждался ход реконструкции автодороги «Даховская-плато Лаго-Наки». Работы ведутся в рамках реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи. На реконструкцию этой трассы протяженностью 11,1 км из бюджета выделено 474,5 млн рублей. 55% из этого объёма средств освоено в 2020 году: завершен первый этап реконструкции. Полностью реконструкция данного объекта будет завершена в 2021 году.

Как отмечалось на совещании, создание рекреационного кластера в горной части Адыгеи может стать одним из драйверов экономики региона. Мурат Кумпилов поблагодарил представителей Совета Федерации РФ за внимание к республике и желание оказать содействие в укреплении ее социально-экономического положения.

«Адыгея — один из интереснейших субъектов Российской Федерации с красивой природой и богатым культурным наследием, где можно успешно развивать туристическую отрасль. Но без решения инфраструктурных вопросов — строительства дорог, создания объектов энергетики и гостиничного сервиса — мы не сможем говорить о полноценном движении в данном направлении. И всесторонняя поддержка наших начинаний руководством страны — президентом России Владимиром Путиным, правительством и, конечно, Федеральным Собранием имеет для нас большое значение», — сказал глава республики.