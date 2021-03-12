Москва, , 09:44 — REGNUM Финансовым властям РФ не стоит торопиться с внедрением цифрового рубля хотя бы потому, что в настоящее время главным остается вопрос ликвидации последствий пандемии и последовавшего за ней кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала высказывание зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина, который сказал, что Банк России планирует начать тестирование цифрового рубля уже в 2022 году.

«Даже при столь оптимистичных прогнозах цифровой рубль вряд ли выйдет в широкое применение раньше 2025 года, — сказала Кошелева. — Разработка платформы, вероятно, будет длиться сильно больше, чем год, так как для государства это принципиально новый продукт и необходимо проработать электронный кошелек, саму валюту, алгоритм транзакций и другие детали. Кроме того, много времени займет оповещение и подготовка населения. У многих категорий граждан, далеких от технологий, цифровой рубль не вызывает доверия, кроме того, возникнет много вопросов, как им пользоваться, как себя обезопасить».

Как полагает Кошелева, государство и население ожидает долгий путь по перестроению многих программных комплексов, обучению и переподготовке кадров, разработке абсолютно новой финансовой логистики от договоров до отчетов.

«Ориентировочно, на создание и внедрение новой финансовой системы в России может уйти от 5 до 10 лет, — сказала Кошелева. — Основные возможные риски — это подрыв доверия к финансовой системе и низкий спрос на цифровой рубль у населения.

Пока не очень понятно, каким образом будет осуществлен переход на цифровую валюту при выплате социальных пособий, пенсий. Есть риск возникновения сложностей с использованием данной валюты у старшего населения. Только на пропаганду цифровой валюты и обучение населения в использовании цифровых денег может понадобится несколько лет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению профессора РЭШ Олега Шибанова, цифровой рубль появится не ранее 2022.

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