Роли, США, , 09:44 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Каролины» дубль оформил нападающий Морган Гики. Ещё по шайбе забросили Брок Макгинн, Даги Хэмилтон и Мартин Нечас. Российский форвард Андрей Свечников отдал две результативные передачи.

В составе «Нэшвилла» точным броском отметился нападающий Ник Казинс.

В настоящее время «Каролина» занимает первое место в Центральном дивизионе, на счету команды 39 очков. «Нэшвилл» идёт на шестом месте с 23 очками.

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