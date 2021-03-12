Ижевск, , 09:42 — REGNUM Бывший уполномоченный по правам человека в Удмуртии Вениамин Соломенников назначен членом Центризбиркома республики с правом решающего голоса. Соответствующий указ опубликован на портале главы и правительства региона.

Документ подписан главой Удмуртии Александром Бречаловым 10 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, на сессии Госсовета республики 2 марта текущего года омбудсменом Удмуртии был избран Виктор Кушко, который ранее возглавлял республиканский ЦИК. Кандидатуру Кушко на пост омбудсмена предложил Бречалов.

Соломенников был утвержден омбудсменом в феврале 2015 года. Покинул пост в связи с истечением срока полномочий.

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