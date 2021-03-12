Пхеньян, , 09:47 — REGNUM Журналисты ежедневной северокорейской газеты Rodon Shinmun, являющейся центральным печатным органом Трудовой партии Кореи, призвали жителей КНДР не терять бдительность в борьбе с коронавирусом.

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«Высокомерие, небрежность и слабость — главные враги в усилиях по борьбе с вирусами вне зависимости от сезона», — говорится в статье, опубликованной 12 марта.

Представители издания также акцентируют внимание на необходимости «не расслабляться и не терять бдительность».

Между тем, в отдельной заметке сообщается о проведении в провинции Пхёнан-Намдо «весеннего дезинфекционного мероприятия».

Ожидается, что к маю 2021 года КНДР получит 1,7 млн доз вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca в рамках программы COVAX Facility.

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