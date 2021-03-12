Казань, , 09:44 — REGNUM За 2020 год в столице Татарии зарегистрировали 40 несчастных случаев, связанных с производством, что на 12 инцидентов меньше показателя 2019 года. Об этом заявила и. о. председателя комитета экономического развития Гузель Мингазова.

В прошлом году во время пандемии строительные предприятия не приостанавливали работу, поэтому рабочие группы специалистов продолжали выезжать на стройплощадки. Всего было обследовано 14 объектов на 8 строительных площадках Казани. Снижение количества несчастных случаев на производстве связано отчасти с приостановкой деятельности ряда предприятий в период пандемии. В текущем году необходимо максимально охватить проверками строительные организации на соблюдение правил безопасности и охраны труда. Соответствующую задачу поставил замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году в Татарии произошло восемь случаев производственного травматизма с тяжелыми последствиями и четыре смертельных случая. Наиболее травмоопасными считаются профессии механизатора, животновода и слесаря-ремонтника. Всего в прошлом году расходы сельхозорганизаций на мероприятия по охране труда составили около 200 млн рублей или 4725 рублей на одного работника.

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