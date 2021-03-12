Москва, , 09:41 — REGNUM Слабослышащие граждане России получат за счёт бюджета до 84 часов услуг жестового языка (сурдоперевода) в год, сообщает 12 марта пресс-служба правительства.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В пресс-службе пояснили, что сейчас инвалиды могут получить только 40 часов сурдоперевода, причём норма была установлена ещё в СССР.

Заявку на предоставление услуги инвалид или его представитель могут оставить в многофункциональном центре или в территориальном подразделении Фонда социального страхования.