Самара, , 09:44 — REGNUM Сильные морозы ожидаются в выходные дни в Самарской области. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что ночью 13 марта и 14 марта в регионе ожидается понижение температуры воздуха до — 25 °C. Существенных осадков не предвидится.

Столбик термометра днем в эти дни может упасть до отметки — 9 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской ожидается аномально-холодная погода со средне суточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 °C и более.

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