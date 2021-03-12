Тбилиси, , 09:45 — REGNUM В Грузии вакцинация от COVID-19 начнется 15 марта, сразу, как в страну поступит вакцина. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, заявила заместитель главы минздрава Грузии Тамар Габуния в ходе брифинга.

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"Вакцинация начнется на этой неделе 15 марта, как только мы получим вакцину. Препарат сначала будет распространяться в крупных городах и крупных районных центрах, где зарегистрировано более 100 медицинских работников», — сказала Габуния.

Она добавила, что до конца месяца в Грузию должны привезти вакцины в достаточном количестве, чтобы привить всех медицинских работников, которые работают в непосредственном контакте с пациентами с диагнозом COVID-19. Их в стране около 57 тыс. человек.

Напомним, ранее глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила, что 15 марта в страну привезут 43 200 доз вакцины от британской фармакологической компании AstraZeneca. Также американская компания Pfizer обязалась привезти к 22 марта 29 250 доз своей вакцины, которую должна была поставить в феврале.

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