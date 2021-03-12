Улан-Удэ, , 09:40 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ продолжают фиксировать случаи нападения собак на людей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, 11 марта жертвами стали идущий на работу 56-летний врач-стоматолог и десятилетняя девочка.

На мужчину напала сзади бойцовская собака. Ему пришлось десять минут отбиваться от животного, хотя рядом находился хозяин пса.

«Отбившись от собаки, пострадавший смог снять видео, как хозяин заходит к себе домой, после сразу обратился в травмпункт. Данным происшествием в настоящее время занимается полиция», — отметили в мэрии.

В тот же день домашняя собака, выбежав из ограды, покусала девочку, живущую на соседней улице. Пострадали ноги и правая рука ребёнка. После осмотра врачи отпустили её на амбулаторное лечение. Правоохранители также занялись этим делом.

Напомним, ситуация с безнадзорными животными в республике обострилась в начале года, когда жертвами нападения стали дети. Как сообщало ИА REGNUM, на собранной внеочередной сессии Народного хурала законодатели ужесточили наказание для нерадивых владельцев собак. Они также намерены обратиться с законодательной инициативой в Госдуму.

Читайте также:

В Бурятии штраф за самовыгул собак вырос в десять раз

Бурятские законодатели обратились в Госдуму из-за собак