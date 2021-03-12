Кейптаун, , 09:41 — REGNUM В Южно-Африканской Республике в больнице в возрасте 71 года скончался король зулусов Гудвилл Звелитини. Об этом 12 марта сообщает местный портал News24 со ссылкой на королевскую семью.

«Помещенный в госпиталь для лечения диабета, король Гудвилл Звелитини скончался ранним утром 12 марта», — говорится в сообщении.

Отметим, Гудвилла Звелитини провозгласили королем зулусов в 1968 году и короновали в 1971 году, при этом данный престол считается наиболее престижным для традиционных лидеров ЮАР. У Звелитини было шесть жен и 28 детей.