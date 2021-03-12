Екатеринбург, , 09:40 — REGNUM В Свердловской области полиция пресекла незаконную перевозку оружия. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сотрудники ДПС остановили иномарку Mazda ночью на 51-м километре автодороги Байкалово — Туринская Слобода — Туринск. Инспектор заметил в салоне карабин. Документов на оружие не было ни у водителя, ни у пассажира. Была вызвана следственно-оперативная группа, но граждане попытались скрыться. Наряду ДПС удалось догнать и остановить автомобиль.

Водитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Задержанный отправлен под административный арест на пятнадцать суток. В отношении пассажира возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее троих жителей Нижнего Тагила задержали за незаконное хранение оружия.

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