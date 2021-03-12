Архангельск, , 09:36 — REGNUM Экс-главе Виноградовского района Архангельской области Алексею Таборову предъявлено обвинение в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

По версии следствия, глава муниципального образования обратился к предпринимателю с предложением за счет собственных средств осуществить строительство многоквартирных домов с целью последующей реализации их муниципальному образованию.

«Таборов, гарантируя предпринимателю заключение муниципальных контрактов на покупку квартир в построенных домах, потребовал за это безвозмездно передать в качестве взятки в пользование своей знакомой квартиру в одном из них стоимостью не менее 1,4 млн. рублей, а также заключить фиктивный договор купли-продажи квартиры. После заключения фиктивного договора право собственности на квартиру зарегистрировано на знакомую обвиняемого, который получил взятку в особо крупном размере», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время чиновник находится под стражей, в ходе допросов он свою вину не признал.

Как сообщало ИА REGNUM, под следствием находится и экс-глава Котласа. Андрея Бральнина обвиняют в получении крупных взяток и в злоупотреблении должностными полномочиями.