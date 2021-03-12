Петрозаводск, , 09:54 — REGNUM В Республике Карелия за последние сутки выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем днем ранее. Также в регионе зарегистрировано еще три летальных исхода от COVID-19. Об этом 12 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из числа новых носителей 104 человека заболели ковидом, из них 23 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека находятся в тяжелом и один — в крайне тяжелом состоянии.

Также в регионе произошло еще три летальных исхода от COVID-19. В Республиканской инфекционной больнице скончались жительница Пряжи, 1941 года рождения, и жительница Эссойлы, 1951 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончался житель Кончезера, 1951 года рождения.

«Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания», — уточнили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 42 173 случая заражения, 38 313 человек выздоровели, в том числе 121 — за прошедшие сутки. Скончались 337 человек.

Также за 11 марта в регионе было госпитализировано 11 человек с внебольничной пневмонией, без подтвержденного COVID-19. А начиная с 1 апреля 2020 года с внебольничной пневмонией госпитализированы 5239 пациентов, 123 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина, 1937 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный», — подытожили в оперштабе.

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