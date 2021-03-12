Киев, 12 марта 2021, 09:40 — REGNUM Американская компания «BARON — Critical Weather Intelligence» подписала протокол о намерениях с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.
Документ касается модернизации украинской гидрометеорологической системы, которая не обновлялась с 70-х годов XX века.
В пресс-службе процитировали слова министр внутренних дел Украины Арсена Авакова, который присутствовал при подписании протокола.
Аваков сообщил, что на Украине планируется построить около 13 крупных радаров, а также создать систему из тысяч датчиков, которые позволят оперативно прогнозировать опасные погодные и природные явления.
Проект модернизации украинской системы контроля и прогнозирования погоды должен быть одобрен парламентами Украины и США, после чего он будет реализовываться в течение 2−3 лет, отметил министр.
В свою очередь глава ГСЧС Николай Чечёткин напомнил, что украинская метеорологическая система была устаревшей уже на момент получения страной независимости.
Подписание документа также прокомментировал представитель компании «BARON — Critical Weather Intelligence». Он отметил, что система автоматизированного наблюдения и прогнозирования погоды является основой систем автоматизированного управления развёртывания войск.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают Украину и будут стремиться к расширению сотрудничества в сфере экономики и безопасности.
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