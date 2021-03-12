Киев, , 09:40 — REGNUM Американская компания «BARON — Critical Weather Intelligence» подписала протокол о намерениях с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Документ касается модернизации украинской гидрометеорологической системы, которая не обновлялась с 70-х годов XX века.

В пресс-службе процитировали слова министр внутренних дел Украины Арсена Авакова, который присутствовал при подписании протокола.

«Более трёх лет мы готовились к подписанию этого документа. Наши специалисты посещали заводы компании «BARON — Critical Weather Intelligence». Eximbank США подтвердил готовность оказать финансовую поддержку в реализации этого проекта… Подписание протокола о намерениях — это начало масштабного реформирования гидрометеорологической службы Украины», — рассказал он.

Аваков сообщил, что на Украине планируется построить около 13 крупных радаров, а также создать систему из тысяч датчиков, которые позволят оперативно прогнозировать опасные погодные и природные явления.

«Наши специалисты будут видеть загрязнения воздуха по всей стране, предсказывать температуру хвойной подстилки в лесах, насыщенность водой атмосферы, будут видеть уровень насыщенности рек. Наша система будет по качеству, надеюсь, лучше, чем во многих странах Европы», — добавил он.

Проект модернизации украинской системы контроля и прогнозирования погоды должен быть одобрен парламентами Украины и США, после чего он будет реализовываться в течение 2−3 лет, отметил министр.

В свою очередь глава ГСЧС Николай Чечёткин напомнил, что украинская метеорологическая система была устаревшей уже на момент получения страной независимости.

Подписание документа также прокомментировал представитель компании «BARON — Critical Weather Intelligence». Он отметил, что система автоматизированного наблюдения и прогнозирования погоды является основой систем автоматизированного управления развёртывания войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают Украину и будут стремиться к расширению сотрудничества в сфере экономики и безопасности.

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