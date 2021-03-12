Кемерово, , 09:35 — REGNUM Водителям компании «Питеравто», которые с ноября 2020 года вышли на маршруты в Новокузнецке, указали на то, что перевозка пассажиров должна быть без нареканий к вопросам безопасности. Об этом было сказано во время встречи руководителя отделения технического надзора ГИБДД города с сотрудниками организации — перевозчика.

В мэрии города уточнили, что с того момента, как перевозчик начал работу, на дорогах произошло 39 дорожно-транспортных происшествий с участием этих автобусов. В двенадцати случаях пострадали люди — 13 человек получили травмы. Самая частая причина ДТП — падение пассажиров во время резкого торможения.

Водители в ответ заявили, что для них установили сжатый график движения, в который тяжело укладываться, зачастую случаются отставания и приходится нагонять упущенное время.