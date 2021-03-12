Москва, , 09:35 — REGNUM Отмена режима обязательной самоизоляции для пожилых людей в России может привести распространению коронавирусной инфекции среди людей старше 60 лет. О таком риске 12 марта заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Она пояснила, что пожилые граждане — это «самая неиммунная часть населения», потому что целый год практически они находятся в режиме самоизоляции.

«Поэтому здесь людей с иммунитетом наименьший удельный вес», — уточнила в беседе с ТАСС глава Роспотребнадзора, подчеркнув, что именно эту категорию людей нужно максимально быстро прививать, чтобы избежать риска их заражения коронавирусом.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 февраля 2021 года, в России доля вакцинированных граждан старше 60 лет составила 45%. При этом вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что такой показатель пока недостаточен, и призвала регионы активнее вакцинировать пожилых людей.