Москва, , 09:35 — REGNUM По итогам февраля 2021 года продажи легких коммерческих автомобилей (сегмент LCV) в России сократились на 10%, до 26 331 экземпляра. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

При этом перепродажи автомобилей LCV российских компаний «просели» на 11,6%, до 15 967 экземпляров. Что же касается сегмента иномарок, то здесь спад меньше — 7,4%. В количественном выражении перепродажи легких коммерческих автомобилей иностранных марок уменьшились до 10 364 единиц.

Чаще всего на вторичном авторынке России в прошлом месяце перепродавались авто сегмента LCV марок: ГАЗ (11 866 ед.), УАЗ (2558 ед.), Volkswagen (1971 ед.), Ford (1706 ед.) и Mercedes-Benz (1382 ед.).

Всего в России за два первых месяца текущего года на вторичном рынке было продано 49 080 экземпляров машин сегмента LCV — на 9% меньше, чем было реализовано на рынке за аналогичный период 2020 года.

Напомним, в феврале текущего года продажи новых легких коммерческих автомобилей в РФ составили 8,4 тыс. экземпляров — на 12,3% больше, чем в феврале 2020 года.

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