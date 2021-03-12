Москва, , 09:33 — REGNUM В Москве упрощаются правила получения субсидий для предпринимателей. Об этом написал в своем аккаунте в «Твиттер» мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на сайте градоначальника.

Теперь бизнесмену, чтобы оформить заявку на получение субсидий, потребуется в два раза меньше документов. А если предоставлен неполный пакет документов или есть, то заявку можно будет доработать в течение десяти дней.

В связи с большим спросом на поддержку с 10 марта в Москве стартовал новый этап приема заявок на получение субсидий для бизнеса от столичного правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году правительство Москвы одобрило более 3000 заявок на получение финансовой поддержки на сумму около 3 млрд руб.

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