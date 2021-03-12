Волгоград, , 09:36 — REGNUM Полностью на дистанционное обучение с 12 марта переводится казачий кадетский корпус имени Константина Недорубова в Волгограде. Причиной стала вспышка острого вирусного заболевания.

В администрации региона пояснили, что основная масса заболевших училась в двух классах, все дети сейчас проходят лечение на дому, случаев госпитализаций нет. В учреждении проходит межведомственная проверка Центра гигиены и эпидемиологии, Роспотребнадзора, прокуратуры, комитетов здравоохранения и образования, науки и молодёжной политики. В целях предотвращения дальнейшего распространения инфекции с 12 марта кадетский корпус полностью переводится на дистанционное обучение — поскольку многие из ребят живут вместе в интернате.

По некоторым данным, признаки заболевания зафиксированы у более чем 50 учащихся, сообщает сетевое издание «В1.ру».