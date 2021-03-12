Ижевск, , 09:32 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 12 марта прививку от коронавируса сделали 37 363 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 19 748 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За сутки были впервые вакцинированы 1388 жителей региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 1608 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 марта в Удмуртии провели 908 618 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3297 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 1633 исследования.