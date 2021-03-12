Москва, , 09:32 — REGNUM Никакая «глобальная конкуренция» или «соревнование с биткоином» не являются мотиваторами работы над цифровым рублём. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил профессор РЭШ, директор финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов, рассуждая о том, когда в РФ может появиться полноценно действующий цифровой рубль.

«Скорее всего, не ранее 2022, и скорее ближе к концу года. Требуется внимательное тестирование — например, в Китае продолжаются массовые эксперименты, — сказал Шибанов. — Проблем технологических, по сути, нет; вопросы безопасности Банк России умеет решать вполне успешно. А вот вопросы экономической целесообразности и применимости, а также влияния на банковский сектор, требуют дополнительной проработки и обсуждения. Также не до конца понятно, как это будет реализовано и насколько окажется удобным для конечного пользователя».

Как подчеркнул Шибанов, так как финтех в России вполне развит и развивается (мобильные приложения банков, платежи картами, смартфонами и часами, всевозможные сервисы внутри платформ), то спешки с продвижением цифрового рубля нет.

«Никакая «глобальная конкуренция» или «соревнование с биткоином» не являются мотиваторами работы над цифровым рублём», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что появление цифрового рубля может создать риск того, что ЦБ получит монополию на ведение расчетов.

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