Элиста, , 09:32 — REGNUM Детские сады Республики Калмыкия могут быть готовы к возобновлению полноценной работы к середине апреля. Об этом в прямом эфире 12 марта сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Джангар Санджиев.

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По его словам, в настоящее время дошкольные учреждения начали подготовку к приёму детей. Необходимо проработать вопросы организации питания дошколят, закупки средств индивидуальной защиты и дезинфекции, педагогам предстоит пройти вакцинацию от COVID-19. Главный санитарный врач Калмыкии предполагает, что к открытию детских садов регион будет готов к середине апреля.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в период пандемии дошкольные учреждения в Калмыкии были закрыты, затем переведены на работу в режиме дежурных групп численностью до десяти человек.

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