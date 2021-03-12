Краснокаменск, Забайкальский край, , 09:31 — REGNUM В городе Краснокаменске (Забайкальский край), на базе краевой больница №4 сегодня, 12 марта, начала работать ПЦР-лаборатория (лаборатория по выявлению возбудителей инфекций). Вице-премьеры регионального правительства Андрей Гурулев и Инна Щеглова проверили готовность лаборатории. Эта ПЦР-лаборатория стала десятым подобным пунктом в Забайкалье, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

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«Она просто необходима, так как Краснокаменский район очень большой, много жителей. Раньше тесты даже на коронавирус возили в Читу, теперь все будут делать на месте. Спасибо ППГХО, Минздраву региона, мы слово сдержали, лабораторию открыли. Следующую планируем в Шерловой Горе», — пояснил Андрей Гурулев.

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова отметила, что правительство региона продолжит модернизировать лаборатории на территории края.

«На 2021 год предусмотрено из федерального бюджета более 90 миллионов рублей для модернизации лабораторий на территории Забайкалья. В этой больнице запланированы дополнительные помещения, чтобы развернуть еще большее количество исследований, это позволит быстрее и качественнее вести работу», — сообщила Инна Щеглова.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 12 марта, из общего количества пациентов моногоспиталей 63 (-9 за последние сутки) находятся в тяжелом состоянии, 34 (+14 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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