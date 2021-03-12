Анапа, Краснодарский край, , 09:32 — REGNUM Сотрудники противопожарной службы локализовали пожар в восьмиэтажном жилом доме на улице Лазурная в Анапе. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

«В 08:50 (совпадает с мск) пожар в Анапе локализован на площади 3150 кв. метров», — приводи сообщении пресс-службы ТАСС.

При этом ранее стало известно, что площадь данного пожара составляет 1500 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что усилившийся ветер препятствует пожарным в ликвидации возгорания в восьмиэтажном доме в Анапе.

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