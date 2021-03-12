Орск, Оренбургская область, , 09:31 — REGNUM В Орске Оренбургской области городская Контрольно-счетная палата в рамках ревизии выявила нарушения и недостатки при расходовании бюджетных средств. Отчет ревизоров о деятельности в 2020 году опубликован на сайте Орского горсовета. Рассмотрение документа запланировано на 25 марта.

При проверке органов муниципальной власти, городских учреждений и предприятий выяснилось (всего 20 объектов), что 114 167,7 тыс. рублей расходовались с нарушениями. Нецелевых трат не отмечено. Однако у ревизоров есть претензии к неэффективному использованию почти 4 млн рублей.

КСП заявила о нарушении установленного порядка управления и распоряжения имуществом на 10,6 млн рублей. Нарушения бухгалтерского учета, бюджетной отчетности и другие недостатки выявлены на 99,6 млн рублей.

По фактам нарушений в правоохранительные и надзорные органы направлено семь материалов. Ряд замечаний устранен, и в бюджеты возмещено 72,6 млн рублей.

Стоит отметить, за последние три года самый большой объем выявленных КСП финансовых нарушений пришелся на 2019 год — 234 млн рублей.