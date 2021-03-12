Санкт-Петербург, , 09:42 — REGNUM Следователи полиции Санкт-Петербурга определили круг подозреваемых по уголовному делу о многомиллионном хищении бюджетных средств, направленных на содержание дорог и уборку снега в центре города. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сугроб у Арки Главного Штаба (архивное фото) Дарья Драй © ИА REGNUM

Как уточнили в ведомстве, сотрудниками ГУ МВД России выявлена схема по присвоению денежных средств, выделенных на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог.

«Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты оперативной проверки информации, полученной из регионального подразделения Росфинмониторинга», — отметили в Главке МВД.

В результате обысков изъято около 5 млн рублей наличными, а также документация, имеющая значение для расследования.

В качестве подозреваемых в полицию доставлены 46-летний бывший директор бюджетного учреждения и двое генеральных директоров коммерческих организаций, 36 и 64 лет.

«В отношении самого старшего подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — отметили в ГУ МВД.

Двое других фигурантов уголовного дела задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 11 марта оперативники пришли с обысками в квартиры и офисы руководителей подрядных и субподрядных организаций комитета по благоустройству Петербурга в рамках дела по факту крупного мошенничества. Предварительная сумма причиненного ущерба бюджету города составляет почти 10 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

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