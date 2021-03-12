Ижевск, , 09:29 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 12 марта провели 908 618 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 3297 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 1633 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 12 марта в регионе выявили 75 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено также 73 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 29 193 случаев.

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