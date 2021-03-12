Ташкент, , 09:28 — REGNUM По итогам 2020 года Узбекистан экспортировал в Киргизию 2,75 тыс. тонн фармацевтической продукции на сумму $6,3 млн, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее, сообщили в агентстве по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана.

За два первых месяца 2021 года узбекистанские фармацевтические предприятия экспортировали в Киргизию продукцию на сумму около $600 млн.

На втором месте по объему экспорта по итогам 2020 года находится Индия. В эту страну Узбекистан экспортировал 946,4 тонны фармацевтической продукции, в Китай — 857,3 тонны.

В агентстве добавили, что узбекистанская сторона предлагает создать на территории Киргизии совместное фармацевтическое производство.