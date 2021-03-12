Москва, , 09:27 — REGNUM Выявляемые в мире новые мутации коронавируса, предположительно, не влияют на усиление эпидемического процесса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Есть мнение ученых, российских, например, но пока не сформулировано окончательно в части влияния вариантов вируса на усиление эпидпроцесса, все анализируется», — цитирует ее ТАСС.

Она пояснила, что есть страны, где уже 80% всех выявляемых вирусов — это британский штамм SARS-CoV-2, но при этом иного развития эпидемического процесса в этих странах нет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый штамм коронавируса, изначально обнаруженный в Великобритании, за прошедшую неделю проник ещё в пять стран мира.

Таким образом, по состоянию на 9 марта общее число государств, которые проинформировали ВОЗ о выявленных случаях заболевания, вызванного новой разновидностью SARS-CoV-2, достигло 111.

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