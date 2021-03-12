Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Ущерб в размере $280 тыс. понесло министерства обороны США из-за мошеннических действий гражданина Южной Кореи по имени Хен Донг Чжо. Мужчина признал свою вину, сообщает пресс-служба американского министерства юстиции.

Дело рассматривает окружной суд в американском Колумбусе, штат Огайо. Из материалов дела следует, что Хен Донг Чжо работал у себя на родине по контракту с Агентством по тыловому обеспечению минобороны США. Обязанности мужчины касались складирования, утилизации и тестирования опасных отходов.

В 2015—2018 годах Хен Донг Чжо подделывал лабораторные анализы, хотя на самом деле тестирований не было. За работу он получил $280 тыс.

Прокурор Випал Пател подчеркнул, что тем самым обвиняемый создавал опасность для военных объектов США в Южной Корее. Кроме того, он причинил Пентагону денежный ущерб.

Обвиняемого могут лишить свободы на 20 лет и наказать штрафом в размере $250 тыс. Максимальный штраф может вдвое превысить размер ущерба, причинённого Пентагону.