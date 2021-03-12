Анапа, Краснодарский край, , 09:26 — REGNUM Власти Краснодарского края обещают помочь с временным расселением жильцам восьмиэтажного жилого дома, в котором утром 12 марта произошёл серьёзный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

«Поручил держать ситуацию на контроле мэру города Василию Швец и докладывать об обстановке. Создан оперативный штаб. Обязательно поможем людям, которым это необходимо, с временным расселением», — написал губернатор края Вениамин Кондратьев в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании в восьмиэтажном жилом доме в Анапе поступило в 04:19 12 марта, возгорание произошло на мансардном этаже, объявлен повышенный ранг пожара. Из дома были эвакуированы 300 человек. На 08:50 огонь локализован на площади 3 150 кв.м.

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