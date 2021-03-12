Казань, , 09:33 — REGNUM В Казани ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. В связи с кризизом, вызванным коронавирусом, в городе в 2020 году резко увеличилось число безработных. В центрах занятости в настоящее время зарегистрировано 13 188 человек, а в октябре прошлого года безработных насчитывалось более 33 тыс. человек. Об этом сообщил замруководителя Исполкома Ильдар Шакиров.

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В предыдущие годы в столице республики регистрировалось не более 5 тыс. безработных. Пик безработицы пришелся на 4 квартал 2020 года. Сейчас происходит планомерное снижение. По словам директора центра занятости населения Казани Тимура Муллина, на начало января 2021 года было зарегистрировано свыше 17 тыс. безработных, на сегодняшний день — 13 188 человек, что составляет более 2% от общей рабочей силы.

ИА REGNUM ранее сообщало, на начало февраля 2021 года в Татарии вакантными оставались около 50 тыс. рабочих мест. Снижение численности занятого населения регистрировалось в отраслях транспортировки, гостиничного бизнеса, общепита; рост — в обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, строительстве.

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