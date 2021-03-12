Ижевск, , 09:26 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 12 марта выявили 75 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено также 73 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 29 193 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей инфекции — шесть детей в возрасте до 14 лет и 22 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписан по выздоровлении 71 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 25 879 человек. 366 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки, как и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2948 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 11 марта прививку от коронавируса в республике сделали 35 975 человек. Второй компонент препарата получили 18 140 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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