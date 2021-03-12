Улан-Удэ, , 09:26 — REGNUM Правоохранители в Бурятии перекрыли канал поставки синтетических наркотиков в республику из Иркутской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

21-летний подозреваемый прибыл из соседнего региона и, по данным полиции, занимался распространением в Улан-Удэ запрещённых веществ.

«Молодой человек получал и расфасовывал оптовые партии наркотических средств на более мелкие и организовывал их «закладки» для наркопотребителей», — отметили в министерстве.

Его задержали при попытке перевозки особо крупной партии наркотиков из Улан-Удэ в другой регион. В изъятой сумке лежали полимерные пакеты с 2 кг наркотического вещества, «известного как «скорость».

Ранее в несовершеннолетнем возрасте задержанный не раз попадал в полицию за приобретение и хранение запрещенных веществ, был фигурантом по делам о кражах и грабежах. Теперь ему предъявлено обвинение по двум статьям УК за незаконное производство и сбыт наркотиков. Обвиняемый заключён под стражу.