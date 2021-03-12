Токио, , 09:28 — REGNUM На западе Японии началось цветение сакуры, считающейся символом данной страны. Об этом 12 марта сообщает японское Национальное метеорологическое управление.

Уточняется, что первыми деревья сакуры стали цвести в префектуре Хиросима и в этом году данное цветение стало ранним, так как до сих пор в данном регионе сакура начала цвести раньше данной даты только один раз — 10 марта 2010 года.

При этом 11 марта сакура также начала цвести в префектуре Фукуока.

Отметим, сакура (дальневосточная вишня) является символом Японии и ее цветок считается неофициальным национальным гербом. Пик цветения деревьев обычно приходится на начало апреля.