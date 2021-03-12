Любим, Ярославская область, , 09:23 — REGNUM В Любимском районе Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который зарегистрировался в качестве безработного и получал пособие, при этом работая в коммерческой фирме. Об этом сообщает прокуратура региона.

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Дело возбуждено по статье «Мошенничество при получении выплат». Факт выявила районная прокуратура в ходе проверки соблюдения законодательства при получении выплат.

«Мужчина умолчал о факте трудоустройства в коммерческой организации. При этом он дважды являлся в районный центр занятости и на вопросы о трудоустройстве отвечал, что нигде не работает», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело, сам он уже компенсировал ущерб государству.

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