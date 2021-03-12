Любим, Ярославская область, 12 марта 2021, 09:23 — REGNUM В Любимском районе Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который зарегистрировался в качестве безработного и получал пособие, при этом работая в коммерческой фирме. Об этом сообщает прокуратура региона.
Дело возбуждено по статье «Мошенничество при получении выплат». Факт выявила районная прокуратура в ходе проверки соблюдения законодательства при получении выплат.
Полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело, сам он уже компенсировал ущерб государству.
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