Новосибирск, , 09:23 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 12 марта, за минувшие сутки было выявлено 100 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 97 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё пять пациентов: мужчины в возрасте 50 лет, 64 года, 72 года, 73 года и женщина в возрасте 64 года. Всего в регионе умер 1521 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 98 человек, на ИВЛ — 18 пациентов».Всего в регионе выявлено 37 002 случая заражения коронавирусом, в том числе у 2113 детей; 33 898 пациентов выздоровели (+108 за сутки).