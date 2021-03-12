Уфа, , 09:29 — REGNUM Дороги к некоторым населенным пунктам в Башкирии остаются занесенными снегом. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что сейчас рабочие продолжают расчищать от снега дороги к десяти населенным пунктам, расположенным в Зилаирском и Хайбуллинском районах, в которых проживают более одной тысяч человек, в том числе более ста детей. К этим работам привлекли 22 единицы техники.

Отмечается, что закончить расчистку трасс планируется в течение текущего дня.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в «снежном плену» из-за метели в Башкирии находились 50 населенных пунктов.

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