Ханты-Мансийск, , 09:22 — REGNUM В Югре за сутки выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 12 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 93 случая.

С начала пандемии на 12 марта в Югре зарегистрировано 52 650 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 50 832 человека, скончались 767 пациента с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).