Санкт-Петербург, , 09:35 — REGNUM Сильный ветер, снег, метель и резкое падение атмосферного давления ждет петербуржцев в пятницу, 12 марта. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Петропавловская крепость Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, метеорологические условия в Северной столице будет определять надвигающийся с запада тёплый атмосферный фронт. Поэтому уже к вечеру 12 марта в городе наступит оттепель (по данным на 09:30 мск, в Петербурге минус 5 градусов).

«Ожидается облачная погода, пройдет снег, местами слабая метель, температура воздуха будет активно повышаться», — отметил специалист.

Температура воздуха в Петербурге повысится до 0…-2 градуса, по Ленобласти −4…+1 градуса. Ветер юго-восточный 7−12 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет резко падать и составит 742 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В свою очередь Северо-Западное УГМС прогнозирует, что в течение дня на территории Ленобласти местами ожидается в отдельных районах метель, утром и днем порывы ветра 15−18 м/с. На дорогах гололедица.

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