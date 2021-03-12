Тбилиси, , 09:26 — REGNUM Отчет некоммерческой организации (НКО) из США «Международный республиканский институт» (IRI) (иностранный агент) о том, как проходили выборы в парламент Грузии в 2020 году, опровергает обвинения о «фальсификации» выборов, которые выдвигает оппозиция. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», заявил лидер парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе на брифинге.

«Это — ответ западного института на полностью абсурдные обвинения радикальной оппозиции. Я хочу обратиться к нашим оппонентам: правда всегда выигрывает и против неё никто ничего не сможет противопоставить», — сказал Мдинарадзе.

По его словам, в документе подчеркивается, что реформы, проведённые правительством «Грузинской мечты», были важным достижением для Грузии, а выборы названы «наиболее демократичными» за всю историю страны.

«Заключение института, наряду с оценками других авторитетных организаций, подтверждает, что парламентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы», — заявил представитель правящей партии.

Как сообщало ИА REGNUM, окончательный отчет о выборах в парламент Грузии в 2020 году американская НКО опубликовала 12 марта. В документе говорится, что в ходе избирательной кампании были выявлены существенные недостатки, но в целом выборы были свободными и конкурентными.

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