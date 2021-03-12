Анапа, Краснодарский край, , 09:21 — REGNUM Возгорание в жилом восьмиэтажном доме в Анапе, возникшее утром 12 марта, локализовали, об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Возгорание было локализовано в 08:50 на площади 3150 кв. м, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании в жилом восьмиэтажном доме в Анапе поступило в 04:19 12 марта. Загорелся мансардный этаж, из дома эвакуировали 300 человек.

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