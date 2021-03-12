Москва, 12 марта 2021, 09:20 — REGNUM В 2021 году в России планируется организовать летний отдых детей таким образом, чтобы максимальное количество школьников получили возможность оздоровиться и отдохнуть без риска заразиться коронавирусом. Об этом 12 марта сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»
По её словам, именно такая задача стоит перед Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России из-за пандемии коронавирусной инфекции открылось только 6 тыс. детских лагерей. Это в семь раз меньше, чем планировалось. При этом в 2021 году охватить летним организованным отдыхом планируется почти 4 млн детей, включая 1,3 млн детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Читайте также: В России в 2021 году откроются свыше 34 тыс. детских лагерей
Во всех регионах прогнозно планируют осуществлять свою деятельность 34 тыс. 850 организаций отдыха детей и их оздоровления. На подготовку кампании будет направлено почти 43 млрд рублей.
Читайте ранее в этом сюжете: В РФ утверждены новые санитарные требования для лагерей, школ и детсадов