Москва, , 09:20 — REGNUM В 2021 году в России планируется организовать летний отдых детей таким образом, чтобы максимальное количество школьников получили возможность оздоровиться и отдохнуть без риска заразиться коронавирусом. Об этом 12 марта сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

По её словам, именно такая задача стоит перед Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

«Мы сейчас ставим себе такую задачу — организовать летний детский отдых так, чтобы он был возможным для максимального количества детей […] и так, чтобы летний отдых наших сограждан тоже был безопасным в части ковида и всех остальных рисков, о которых мы уже сегодня говорили», — сказала в беседе с ТАСС Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России из-за пандемии коронавирусной инфекции открылось только 6 тыс. детских лагерей. Это в семь раз меньше, чем планировалось. При этом в 2021 году охватить летним организованным отдыхом планируется почти 4 млн детей, включая 1,3 млн детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Читайте также: В России в 2021 году откроются свыше 34 тыс. детских лагерей

Во всех регионах прогнозно планируют осуществлять свою деятельность 34 тыс. 850 организаций отдыха детей и их оздоровления. На подготовку кампании будет направлено почти 43 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ утверждены новые санитарные требования для лагерей, школ и детсадов