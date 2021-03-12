Элиста, , 09:19 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов ковидных стационаров. Об этом сообщает региональный оперштаб 12 марта.

За весь период пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 304 пациента.

ИА REGNUM напоминает, что всего в Калмыкии зарегистрирован 19 471 случай заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 18 526 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё один житель Калмыкии стал жертвой COVID-19