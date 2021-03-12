Йошкар-Ола, , 09:18 — REGNUM Дом дружбы народов Марий Эл будет строить ООО Специализированный застройщик «Казанский посад». Договор с компанией на строительство объекта опубликован на портале государственных закупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документам, здание планируется построить недалеко от перекрёста улицы Первомайской и Ленинского проспекта в центре Йошкар-Олы. Площадь четырёхэтажного здания составит 1,411 тыс кв метров, с учётом прилегающей территории — 4,654 тыс. кв метров. Предусмотрено наличие подвала и технического этажа. Вблизи здания будут организованы открытые стоянки на 43 и 12 машиномест.

«Состав помещений здания предусмотрен в соответствии с функциональным назначением объекта, предназначенного для проведения различных мероприятий: отраслевых, тематических или универсальных выставок, торговых ярмарок, презентаций, форумов, конференций, приемов, показов моды и так далее», — говорится в техдокументации.

На первом этаже будут располагаться кабинеты администрации, буфет, санузлы, грузопассажирский лифт и два пассажирских лифта с холлом. На втором этаже будет балкон с отдельным выходом, универсальный зал, а также кабинеты для приезжих специалистов. На третьем этаже — универсальный многофункциональный зал, также кабинеты для специалистов. Четвертый этаж будет техническим.

Ожидается, что число штатных сотрудников Дома дружбы народов составит 10 человек и ещё три человека будут работать в буфете. Максимально в здании единовременно смогут находиться 350 человек. Буфет будет обслуживать не только сотрудников, но и посетителей дома.

Цена контракта является твёрдой и составляет 383,026 млн рублей. В 2021 году объем финансирования работ составит 248,967 млн рублей, в 2022 году — 114,907 млн рублей, в 2023 году — 19,151 млн рублей. Планируется, что в течение 26 месяцев, или к лету 2023 года все работы будут выполнены.

Финансирование будет осуществляться за счёт средств федерального и республиканского бюджетов.

Согласно данным ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) ООО Спезастройщик «Казанский посад» находится в поселке Медведево. Общество образовано в 2006 году, уставный капитал — 80,011 млн рублей. Доля компании находится в залоге у Сбербанка. Директором является Руслан Муталиев, учредителем — Муталиева Екатерина. В качестве основного вида деятельности ООО зарегистрировало «строительство жилых и нежилых зданий», в качестве дополнительных видов указаны практически все виды строительных, ремонтных и отделочных работ, работы с древесиной, производство бетона, металлоконструкций, металлических дверей и окон — всего 127 видов направлений деятельности.

На сайте компании указано, что каменщики внесли немалый вклад в современный облик Йошкар-Олы. С участием «Казанского посада» построены Царевококшайский кремль, Президентская школа-интернат для одаренных детей, Башня Благовещения, Спасская Башня, Воскресенский Собор, Храм Благовещения Пресвятой Богородицы, Кукольный театр, Многофункциональный центр для предоставления государственных и муниципальных услуг. Сейчас ООО ведет строительство жилого комплекса «Центральный» в Йошкар-Оле.

В то же время Муталиев является директором ещё одного ООО Специализированный застройщик «Казанский посад+» в Йошкар-Оле, зарегистрированного в декабре 2020 года, с уставным капиталом 10 тыс. рублей и тем же учредителем.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в 2019 году на встрече с полпредом президента в ПФО Игорем Комаровым глава Марий Эл Александр Евстифеев говорил, что под эгидой 100-летия республики планируется построить Дом дружбы народов. По мнению главы региона, такое решение позитивно воспримут все национальные группы, проживающие на территории республики. На площадке, где будет возводиться Дом дружбы народов, на тот момент уже был готовый фундамент будущего выставочного центра, в 2013 году на его строительство решено было выделить 387,398 млн рублей, готовность объекта в 2019 году составляла 9%.

В октябре 2020 года стало известно, что по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина Марий Эл получит для строительства Дома дружбы народов 679,6 млн рублей в рамках госпрограммы «Развитие культуры».