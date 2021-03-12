Кемерово, 12 марта 2021, 09:17 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 12 марта, сохраняется сильный ветер, метели и гололедица. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.
Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»
Уточняется, что в отдельных районах области ожидается усиление ветра до 22 м/с, местами метели, гололедица.
Отметим, что согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра, днём 11 и ночью 12 марта в Кузбассе отмечался местами небольшой, днём в отдельных районах умеренный снег интенсивностью до 3 мм за 12 часов. Ветер днём усиливался до 22 м/с, ночью до 14 м/с. В отдельных районах отмечалась изморозь.